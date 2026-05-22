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Himachal Weather: हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी, तेज बारिश-ओलावृष्टि और आंधी से बदलेगा मौसम

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने शिमला समेत कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 22, 2026, 11:20 AM IST

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Himachal Weather: हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी, तेज बारिश-ओलावृष्टि और आंधी से बदलेगा मौसम

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच अब मौसम बदलने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग के मुताबिक आने वाले घंटों में कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी, गरज-चमक और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी शिमला में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

इन जिलों में खराब मौसम की चेतावनी
मौसम विज्ञान केंद्र ने चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू और मंडी जिलों में खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

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इसके अलावा लाहौल-स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों समेत चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में मौसम ने करवट ली है. पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी के बीच यह बदलाव लोगों के लिए राहतभरा साबित हो सकता है.

विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. प्रशासन ने खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न होने तथा जरूरी काम होने पर ही यात्रा करने की अपील की है.

 

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