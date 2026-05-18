Himachal Weather Update: हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, 3 दिन बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में दो दिनों की तेज धूप के बाद मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 19 मई से प्रदेश में नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा, जिसका असर 23 मई तक राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा.

मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए 19 से 21 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कई इलाकों में तेज आंधी, बारिश और आसमानी बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. कुछ स्थानों पर हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं.

आज खिली रहेगी धूप, बढ़ेगी गर्मी

हालांकि आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने और तेज धूप खिलने के आसार हैं. इसके चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी के निचले इलाकों में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

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कई शहरों का तापमान 30 डिग्री के पार

प्रदेश के आठ शहरों का अधिकतम तापमान पहले ही 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है. ऊना सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 37.4 डिग्री दर्ज किया गया. इसके अलावा सुंदरनगर में 36.6 डिग्री, कांगड़ा में 35.9 डिग्री और मंडी में 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग का कहना है कि आज तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कल से इसमें गिरावट शुरू होगी.

मई में सामान्य से ज्यादा हुई बारिश

IMD के आंकड़ों के अनुसार मई महीने में अब तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 2 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है. यही कारण है कि इस बार मई के मध्य तक भी लोगों को ज्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे पहाड़ी इलाकों में मौसम सुहावना बना रहेगा.