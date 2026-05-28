हिमाचल में मौसम का डबल अटैक! कहीं हीटवेव का कहर, तो कहीं ओलावृष्टि और 60KM/H तूफान का अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. राज्य के कई शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जिससे मैदानी इलाकों में दिन के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. मौसम विभाग (IMD) ने ऊना, बिलासपुर और सोलन के कुछ हिस्सों में हीटवेव का यलो अलर्ट जारी किया है.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को दोपहर के समय तेज धूप से बचने की सलाह दी गई है. खासकर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है.

शाम से मौसम में बड़ा बदलाव, ओलावृष्टि और आंधी का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर बाद वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा, जिसका असर अगले 72 घंटे तक देखने को मिलेगा. इसके चलते चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में भारी ओलावृष्टि और तेज तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

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कल भी कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में मौसम खराब रहने की संभावना है. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

फसलों को नुकसान की आशंका

तेज आंधी और ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों की फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.

लगातार बढ़ रहा तापमान

पिछले तीन दिनों से प्रदेश में हीटवेव का असर जारी है. अधिकांश क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है.

ऊना में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक है. वहीं हमीरपुर के नेरी में 40.7 डिग्री, मंडी में 38.6 डिग्री और सुंदरनगर में 39.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है.