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हिमाचल में मौसम का कहर: 4 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 19 अप्रैल तक बारिश-बर्फबारी के आसार

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने बदला रुख. कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी, ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के आसार. 19 अप्रैल तक खराब रहेगा मौसम, सेब बागवानों की बढ़ी चिंता.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 17, 2026, 12:06 PM IST

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हिमाचल में मौसम का कहर: 4 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 19 अप्रैल तक बारिश-बर्फबारी के आसार

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए भारी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

कई जिलों में तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार इन चार जिलों में कुछ स्थानों पर तेज आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि हो सकती है. वहीं ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और चंबा में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

19 अप्रैल तक खराब रहेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के सक्रिय होने से 20 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा.
18 अप्रैल: कई इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश
19 अप्रैल: नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव, तेज बारिश और तूफान की संभावना
20 अप्रैल: सिस्टम कमजोर पड़ेगा, ऊंचे इलाकों में असर जारी
21 अप्रैल: मौसम साफ होने के आसार

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ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना
लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले और मध्यम इलाकों में बारिश होगी. इससे तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है.

अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बारिश
प्रदेश में इस बार अप्रैल में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है.
1 से 16 अप्रैल के बीच जहां सामान्य बारिश 34.5 मिमी होती है, वहीं इस बार 57.4 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो करीब 66% अधिक है.

सेब बागवानों की बढ़ी चिंता
लगातार खराब मौसम ने सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी है. इस समय सेब की फ्लावरिंग का दौर चल रहा है और ऐसे में ओलावृष्टि व बारिश फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है. कई इलाकों में पहले ही ओलावृष्टि से फसल प्रभावित हो चुकी है.

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