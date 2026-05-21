Himachal Weather: पहाड़ों में भी पड़ने लगी जानलेवा गर्मी, 4 जिलों में हीटवेव अलर्ट; 22 मई से मौसम बदलेगा

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने गुरुवार को ऊना, कांगड़ा, शिमला और सोलन जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. लगातार बढ़ते तापमान के चलते स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

राज्य में पिछले दो दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी का असर आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है. स्कूल जाने वाले बच्चों, नौकरीपेशा लोगों और रोजमर्रा के कामकाज के लिए बाहर निकलने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सुबह 10 बजे के बाद धूप इतनी तेज हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है.

ऊना सबसे गर्म, शिमला में भी बढ़ा पारा

प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा सामान्य से 5.1 डिग्री ज्यादा होकर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं राजधानी शिमला में भी तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ और पारा 30.5 डिग्री तक पहुंच गया। मैदानी इलाकों के साथ-साथ अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है.

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कुछ दिन पहले तक प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन लगातार तेज धूप के कारण अब कई शहरों का तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री अधिक पहुंच गया है.

22 मई से मौसम बदलने के संकेत

मौसम विभाग के अनुसार 22 और 23 मई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम करवट ले सकता है. इस दौरान आंधी-तूफान और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. विभाग ने इन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

इसके अलावा 24 से 26 मई के बीच भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, हालांकि इसका असर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहेगा.