हिमाचल में गर्मी का कहर, ऊना 40°C पार; कल से बदलेगा मौसम, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने अचानक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. शुक्रवार सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया. खासतौर पर निचले इलाकों—ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिला, जिससे दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया.

सबसे ज्यादा तापमान ऊना में दर्ज किया गया, जहां पारा 40°C तक पहुंच गया—जो इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा और सामान्य से करीब 4 डिग्री अधिक है. वहीं कांगड़ा का तापमान सामान्य से 7.2 डिग्री ज्यादा 36.4°C दर्ज किया गया। धर्मशाला में 33°C और कुल्लू के भुंतर में 33.4°C तापमान रिकॉर्ड हुआ.

पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का असर दिखने लगा है. शिमला में तापमान 27.2°C और मनाली में 26.8°C तक पहुंच गया, जो सामान्य से काफी ज्यादा है.

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कल से बदलेगा मौसम, वेस्टर्न डिस्टरबेंस होगा एक्टिव

मौसम विभाग के अनुसार, आज दोपहर बाद एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो रहा है, जिसका असर अगले चार दिनों तक देखने को मिलेगा. इसके चलते कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना है.

आंधी-तूफान को लेकर येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने शनिवार के लिए पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में आंधी-तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

29 अप्रैल तक बिगड़ा रहेगा मौसम

वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से 26 और 27 अप्रैल को फिर हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि 29 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम के उतार-चढ़ाव जारी रहेंगे. हालांकि इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.