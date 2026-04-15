हिमाचल में 17 अप्रैल को ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 19 तक बारिश के आसार

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 17 अप्रैल से मौसम बदलेगा. ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी, 19 अप्रैल तक बारिश के आसार. अप्रैल में अब तक 114% अधिक बारिश दर्ज.
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Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली हुई है और अगले 48 घंटे तक मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन 17 अप्रैल से मौसम बदलने के संकेत हैं.
17 से 19 अप्रैल तक बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. शुक्रवार को विशेष रूप से कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
-निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश
-ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार
इन जिलों में असर ज्यादा
कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, चंबा और शिमला के कुछ इलाकों में तेज हवाओं (करीब 40 किमी/घंटा) के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है.
सेब बागवानों की बढ़ी चिंता
मौसम के इस बदलाव ने सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी है. इस समय फ्लावरिंग का सीजन चल रहा है और बारिश, ओले व तेज हवाएं फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं. खासकर 6500 फीट से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहले ही नुकसान हो चुका है, अब ऊंचे इलाकों में भी खतरा बढ़ गया है.
अप्रैल में रिकॉर्ड से ज्यादा बारिश
प्रदेश में इस बार अप्रैल में सामान्य से कहीं अधिक बारिश दर्ज की गई है.
1 से 14 अप्रैल के बीच सामान्य: 27 मिमी
इस बार रिकॉर्ड: 57.9 मिमी
यानी करीब 114% अधिक वर्षा
तापमान अभी भी सामान्य से नीचे
लगातार बारिश और ठंडे मौसम के चलते तापमान अभी भी सामान्य से कम बना हुआ है, हालांकि मैदानी इलाकों में हल्की गर्मी का असर दिखना शुरू हो गया है.