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Himachal Weather: हिमाचल में आज बारिश का येलो अलर्ट, कल से कई इलाकों में हीटवेव का खतरा

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में आज कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 26 और 27 मई को मैदानी व निचले इलाकों में हीटवेव चलने की संभावना जताई गई है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 25, 2026, 11:43 AM IST

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Himachal Weather: हिमाचल में आज बारिश का येलो अलर्ट, कल से कई इलाकों में हीटवेव का खतरा

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार को प्रदेश के कई मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. बारिश और तेज हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन 26 और 27 मई से मैदानी और निचले इलाकों में हीटवेव का असर बढ़ सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

कल से बढ़ेगी गर्मी
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 26 मई से प्रदेश के कई मैदानी और निचले क्षेत्रों में हीटवेव की स्थिति बन सकती है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और मंडी के निचले इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

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27 मई को भी गर्मी का असर जारी रह सकता है और कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है. विभाग के मुताबिक तापमान सामान्य से 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है.

28 मई से फिर बदलेगा मौसम
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 28 मई से प्रदेश में फिर मौसम बदलने के संकेत हैं. नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाएं और हल्की बारिश हो सकती है.

शिमला, कुल्लू, किन्नौर, चंबा, लाहौल-स्पीति और कांगड़ा के ऊंचाई वाले इलाकों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है. वहीं 29 मई को मौसम सबसे अधिक सक्रिय रहने का अनुमान लगाया गया है.

बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट
मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

कांगड़ा, मंडी, शिमला, कुल्लू, चंबा और सिरमौर के किसानों और बागवानों को मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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