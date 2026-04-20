हिमाचल में बढ़ेगा पारा या मिलेगी राहत? 3°C तक उछलेगा तापमान, 24 अप्रैल से मौसम फिर बदलेगा!

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. इस सप्ताह राज्य के मैदानी इलाकों में गर्मी तेज होने की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम अब भी सुहावना बना रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

रविवार को प्रदेश के 8 शहरों में तापमान 30°C के पार दर्ज किया गया, जो यह संकेत देता है कि गर्मी धीरे-धीरे अपने असर में आ रही है।. ऊना में इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान 36.2°C रिकॉर्ड किया गया।. इसके अलावा बरठी में 34.6°C और सोलन में 31.2°C तापमान दर्ज हुआ.

राजधानी शिमला में भी तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है. यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 3.9°C अधिक होकर 25.6°C पहुंच गया, जो इस मौसम के लिहाज से काफी ज्यादा माना जा रहा है.

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23 अप्रैल तक खिलेगी धूप, बारिश के आसार कम

मौसम विभाग के मुताबिक, 23 अप्रैल तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहेगा और अच्छी धूप खिलने की संभावना है. हालांकि लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इसका व्यापक असर नहीं पड़ेगा.

24 अप्रैल से फिर बदलेगा मौसम

24 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना है, जिससे प्रदेश के मध्यम और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. इससे तापमान में थोड़ी गिरावट भी आ सकती है.

अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बारिश

इस बार अप्रैल महीने में अब तक सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 से 19 अप्रैल के बीच आमतौर पर 43.4 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 61 मिमी तक पहुंच चुका है, जो करीब 42% ज्यादा है.

पर्यटकों के लिए खुशखबरी

मैदानी इलाकों में जहां गर्मी बढ़ रही है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अभी भी बेहद सुहावना बना हुआ है. मनाली में अधिकतम तापमान 20°C, शिमला में 25.6°C और धर्मशाला में 29°C दर्ज किया गया है. यही कारण है कि देशभर से बड़ी संख्या में पर्यटक इन हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं.

स्वास्थ्य और सावधानी जरूरी

बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. खासकर मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को दिन के समय धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है.

कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में गर्मी का असर और तेज होगा, जबकि पहाड़ों में मौसम फिलहाल राहत भरा बना रहेगा. हालांकि 24 अप्रैल के बाद फिर से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं.