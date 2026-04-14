हिमाचल में 2 दिन राहत, फिर मौसम का यू-टर्न! 16 अप्रैल से बारिश-तूफान का अलर्ट, जानें पूरा अपडेट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम से राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले दो दिन यानी 14 और 15 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और अच्छी धूप खिलने के आसार हैं. इससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी.

16 अप्रैल से एक्टिव होगा नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस

16 अप्रैल से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होने जा रहा है. इसके प्रभाव से मौसम एक बार फिर बदलने लगेगा.

16 अप्रैल: ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना

17 अप्रैल: ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश

18-19 अप्रैल: पूरे प्रदेश में बारिश के आसार, सिस्टम होगा ज्यादा सक्रिय

आंधी-तूफान का अलर्ट

मौसम विभाग ने 17 से 19 अप्रैल के बीच आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है. इस दौरान 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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तापमान में उतार-चढ़ाव जारी

फिलहाल प्रदेश के कई शहरों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है.

-चंबा, नाहन और मंडी जैसे क्षेत्रों में तापमान 2 से 5 डिग्री तक कम रिकॉर्ड किया गया है.

आने वाले 2 दिनों में तापमान थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन 16 अप्रैल के बाद फिर गिरावट देखने को मिल सकती है.

अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बारिश

इस बार अप्रैल में हिमाचल में औसत से कहीं ज्यादा बारिश दर्ज की गई है.

-1 से 13 अप्रैल के बीच सामान्य 27 मिमी की जगह 57.9 मिमी बारिश हो चुकी है

-यानी करीब 114% ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड हुई है

शिमला, मंडी, बिलासपुर और सोलन जैसे जिलों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है.