Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3178095
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

हिमाचल में 2 दिन राहत, फिर मौसम का यू-टर्न! 16 अप्रैल से बारिश-तूफान का अलर्ट, जानें पूरा अपडेट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद 16 अप्रैल से फिर बदलाव के संकेत हैं. IMD के अनुसार नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा, जिससे 17-19 अप्रैल तक बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:33 AM IST

Trending Photos

हिमाचल में 2 दिन राहत, फिर मौसम का यू-टर्न! 16 अप्रैल से बारिश-तूफान का अलर्ट, जानें पूरा अपडेट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम से राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले दो दिन यानी 14 और 15 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और अच्छी धूप खिलने के आसार हैं. इससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी.

16 अप्रैल से एक्टिव होगा नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस
16 अप्रैल से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होने जा रहा है. इसके प्रभाव से मौसम एक बार फिर बदलने लगेगा.
16 अप्रैल: ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना
17 अप्रैल: ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश
18-19 अप्रैल: पूरे प्रदेश में बारिश के आसार, सिस्टम होगा ज्यादा सक्रिय

आंधी-तूफान का अलर्ट
मौसम विभाग ने 17 से 19 अप्रैल के बीच आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है. इस दौरान 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

तापमान में उतार-चढ़ाव जारी
फिलहाल प्रदेश के कई शहरों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है.
-चंबा, नाहन और मंडी जैसे क्षेत्रों में तापमान 2 से 5 डिग्री तक कम रिकॉर्ड किया गया है.
आने वाले 2 दिनों में तापमान थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन 16 अप्रैल के बाद फिर गिरावट देखने को मिल सकती है.

अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बारिश
इस बार अप्रैल में हिमाचल में औसत से कहीं ज्यादा बारिश दर्ज की गई है.
-1 से 13 अप्रैल के बीच सामान्य 27 मिमी की जगह 57.9 मिमी बारिश हो चुकी है
-यानी करीब 114% ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड हुई है
शिमला, मंडी, बिलासपुर और सोलन जैसे जिलों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है.

TAGS

Himachal Weatherweather updateHimachal Pradesh

Trending news

Himachal Weather
हिमाचल में 2 दिन राहत, फिर मौसम का यू-टर्न! 16 अप्रैल से बारिश-तूफान का अलर्ट
Vigilance Action
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; 50,000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
mohali accident
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ; ਮੌਤ
zirakpur news
ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ; ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੁਡਵਾਇਆ
Baisakhi 2026
ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਹੱਤਵ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
Ludhiana Crime Case
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ
Trisha Krishnan Bomb Threat
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
Mansa Brutality News
ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ