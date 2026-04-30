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हिमाचल में अगले 6 दिन बारिश का अलर्ट, गर्मी से राहत लेकिन आंधी-तूफान का खतरा!

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान, तापमान में भारी गिरावट दर्ज. लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन कई जिलों में आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जारी. जानें मौसम का ताजा अपडेट.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 30, 2026, 11:43 AM IST

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हिमाचल में अगले 6 दिन बारिश का अलर्ट, गर्मी से राहत लेकिन आंधी-तूफान का खतरा!

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. अप्रैल महीने में प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और अब आने वाले छह दिनों तक भी रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान जताया गया है. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है और पहाड़ी इलाकों में मौसम सुहावना बना रहेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 29 अप्रैल के बीच कई जिलों में सामान्य से कहीं अधिक वर्षा दर्ज की गई. बिलासपुर में सबसे ज्यादा 198 फीसदी अधिक बारिश हुई, जबकि सोलन में 171 फीसदी, शिमला में 72 फीसदी, सिरमौर में 86 फीसदी, कांगड़ा में 58 फीसदी, हमीरपुर में 87 फीसदी, मंडी में 72 फीसदी और ऊना में 71 फीसदी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं चंबा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और किन्नौर में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई.

पिछले 24 घंटों के दौरान भी शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी सहित छह जिलों में बारिश हुई. लगातार बारिश की वजह से प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है, जिससे मैदानी इलाकों में भी लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है.

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तापमान में भारी गिरावट
प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है. भुंतर में सबसे ज्यादा 9.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. मनाली का तापमान सामान्य से 6.3 डिग्री नीचे गिरकर 17 डिग्री, मंडी का 7.8 डिग्री गिरकर 26.8 डिग्री और सोलन का तापमान 5.6 डिग्री गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अन्य जिलों में भी तापमान में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई.

5 मई तक बारिश का सिलसिला जारी
मौसम विभाग के अनुसार 30 अप्रैल से लेकर 2 मई तक प्रदेशभर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं. 3 मई को पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने से बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं. इस दिन कांगड़ा, कुल्लू, चंबा और मंडी जिलों में आंधी-तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. 4 और 5 मई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है.

मौसम में आए इस बदलाव से जहां किसानों और बागवानों को राहत की उम्मीद है, वहीं लोगों को भी भीषण गर्मी से कुछ दिनों की राहत मिल सकती है.

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