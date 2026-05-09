Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3210331
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

हिमाचल में दो दिन मौसम साफ, 11 मई से फिर बदलेगा मिजाज; बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन 11 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश, तेज हवाएं, ओलावृष्टि और बर्फबारी की संभावना है. मौसम विभाग ने कई जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 09, 2026, 10:31 AM IST

Trending Photos

हिमाचल में दो दिन मौसम साफ, 11 मई से फिर बदलेगा मिजाज; बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक मौसम साफ और शुष्क रहने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार आज और कल पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी. खासकर किसानों और बागवानों के लिए यह दो दिन राहतभरे रहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश से खेती-बाड़ी प्रभावित हुई है.

हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह राहत ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी. 11 मई से प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

11 मई से फिर शुरू होगा बारिश का दौर

मौसम विभाग शिमला के पूर्वानुमान के मुताबिक 11 से 14 मई के बीच हिमाचल के कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं, गरज-चमक और ओलावृष्टि की संभावना है. विभाग का कहना है कि 12 और 13 मई को मौसम का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

11 मई के लिए ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है.

तेज हवाएं और ओलावृष्टि की चेतावनी

इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं 12 मई को मौसम और ज्यादा खराब होने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग ने 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं, बिजली गिरने और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. इससे जनजीवन और फसलों पर असर पड़ सकता है.

ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार

किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है. वहीं 13 मई को प्रदेश के मध्य और निचले पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है.

किसानों और बागवानों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने किसानों और बागवानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. विभाग का कहना है कि तेज हवाएं और ओलावृष्टि फसलों और बागवानी को नुकसान पहुंचा सकती हैं. ऐसे में फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम पहले से कर लेने की सलाह दी गई है.

14 मई को भी कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब बना रह सकता है, इसलिए लोगों को मौसम विभाग की अपडेट पर नजर बनाए रखने को कहा गया है.

TAGS

Himachal Weatherweather updateHimachal Pradesh

Trending news

Himachal Weather
हिमाचल में दो दिन मौसम साफ, 11 से फिर बदलेगा मिजाज; बारिश और आंधी का अलर्ट
Kapurthala Swimming Pool Drowning
ਆਰਸੀਐਫ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
CM Bhagwant Mann
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Khanna Accident
ਬੇਕਾਬੂ ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ; ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ED raids Sanjeev Arora House
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਮੁੜ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
Lt Gen NS Rajasubramanian CDS
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਗਰਜ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਅਲਰਟ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ
ED Raids in Kharar
ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ; ਟੀਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੁਝ ਬੈਗਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ
Shakira Dai Dai
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਕੀਰਾ ਦੀ ਮੁੜ ਗੂੰਜੇਗੀ ਆਵਾਜ਼; ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 9 ਮਈ 2026