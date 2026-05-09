हिमाचल में दो दिन मौसम साफ, 11 मई से फिर बदलेगा मिजाज; बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक मौसम साफ और शुष्क रहने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार आज और कल पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी. खासकर किसानों और बागवानों के लिए यह दो दिन राहतभरे रहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश से खेती-बाड़ी प्रभावित हुई है.

हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह राहत ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी. 11 मई से प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

11 मई से फिर शुरू होगा बारिश का दौर



मौसम विभाग शिमला के पूर्वानुमान के मुताबिक 11 से 14 मई के बीच हिमाचल के कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं, गरज-चमक और ओलावृष्टि की संभावना है. विभाग का कहना है कि 12 और 13 मई को मौसम का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है.

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11 मई के लिए ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है.

तेज हवाएं और ओलावृष्टि की चेतावनी



इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं 12 मई को मौसम और ज्यादा खराब होने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग ने 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं, बिजली गिरने और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. इससे जनजीवन और फसलों पर असर पड़ सकता है.

ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार



किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है. वहीं 13 मई को प्रदेश के मध्य और निचले पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है.

किसानों और बागवानों को सतर्क रहने की सलाह



मौसम विभाग ने किसानों और बागवानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. विभाग का कहना है कि तेज हवाएं और ओलावृष्टि फसलों और बागवानी को नुकसान पहुंचा सकती हैं. ऐसे में फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम पहले से कर लेने की सलाह दी गई है.

14 मई को भी कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब बना रह सकता है, इसलिए लोगों को मौसम विभाग की अपडेट पर नजर बनाए रखने को कहा गया है.