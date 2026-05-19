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हिमाचल में बढ़ी गर्मी, ऊना का पारा 39.7°C पहुंचा; ऊंचे इलाकों में बूंदाबांदी के आसार

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है. ऊना का तापमान 39.7°C पहुंचा, जबकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश के आसार जताए हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 19, 2026, 11:07 AM IST

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हिमाचल में बढ़ी गर्मी, ऊना का पारा 39.7°C पहुंचा; ऊंचे इलाकों में बूंदाबांदी के आसार

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में लगातार तेज धूप के कारण गर्मी का असर बढ़ने लगा है. राज्य के मैदानी इलाकों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे दिन के समय लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है.

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 11 शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रिकॉर्ड किया गया. सबसे ज्यादा तापमान ऊना में 39.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जिससे यह प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा.

इसके अलावा बिलासपुर में 38.5°C, कांगड़ा में 38.3°C, सुंदरनगर में 38.1°C, हमीरपुर में 38°C, बरठी में 37.4°C और मंडी में 37°C तापमान रिकॉर्ड किया गया.

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अगले 72 घंटे और बढ़ सकती है गर्मी
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 72 घंटों में तापमान में और हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. इससे मैदानी इलाकों में गर्मी का असर और तेज होने की संभावना है.

हालांकि, आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत हैं, लेकिन इसका असर मुख्य रूप से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित रहने की संभावना जताई गई है. फिलहाल मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं.

ऊंचे पहाड़ों में बूंदाबांदी की संभावना
मौसम विभाग ने 19 से 21 मई तक अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है. वहीं 22 मई को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है.

इसके बाद 23 और 24 मई को भी ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं.

जहां मैदानी क्षेत्रों में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम अभी भी अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है.

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