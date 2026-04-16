IMD का ताज़ा पूर्वानुमान: हिमाचल में मौसम फिर लेगा करवट, बारिश-आंधी और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार

Manali News/संदीप सिंह: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताज़ा मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज़ हवाओं की संभावना जताई गई है. खासकर मध्य और ऊंचाई वाले जिलों शिमला, कुल्लू, मनाली, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है.

IMD के शिमला सिटी आधारित 7 दिन के पूर्वानुमान के अनुसार 17 अप्रैल को गरज के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं. इसके बाद 19 अप्रैल को फिर हल्की बारिश के साथ आसमान सामान्य रूप से बादलों से घिरा रहने का अनुमान है. बाकी दिनों में मौसम मुख्यतः साफ़ या आंशिक रूप से बादलों वाला रहने की संभावना है. तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे सुबह और रात के समय ठंडक बनी रहेगी.

ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों में ताज़ा बर्फबारी की संभावना से पर्यटकों का उत्साह बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ सड़क मार्गों पर फिसलन और दृश्यता कम होने की दिक्कत भी सामने आ सकती है. अटल टनल, रोहतांग, जलोड़ी पास, नारकंडा और किन्नौर के ऊपरी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

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कृषि और बागवानी के लिहाज़ से यह मौसम फायदेमंद भी माना जा रहा है. सेब, चेरी और अन्य स्टोन फ्रूट बेल्ट में नमी बढ़ने से फसल को लाभ मिल सकता है, हालांकि ओलावृष्टि की आशंका वाले क्षेत्रों में बागवानों को सतर्क रहने की जरूरत है. IMD ने किसानों को सलाह दी है कि मौसम साफ़ रहने के छोटे अंतराल में ही स्प्रे और खेतों के जरूरी कार्य पूरे कर लें.

प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, खासकर पहाड़ी और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में. नदी-नालों के आसपास जाने से बचने और मौसम विभाग की एडवाइजरी पर लगातार नज़र रखने की सलाह दी गई है.

कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन मौसम सुहावना लेकिन संवेदनशील रहने वाला है. पर्यटकों के लिए यह नज़ारे का मौका है, जबकि स्थानीय लोगों और प्रशासन के लिए सतर्कता का समय. IMD के मुताबिक मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के असर से हो रहा है, जो प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई पर बर्फबारी ला सकता है.