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17 मई के बाद बढ़ेगी झुलसाने वाली गर्मी, अभी 3 दिन बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 16 मई तक हल्की बारिश और तेज हवाओं के आसार हैं. 17 मई से मौसम साफ होने के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है. मई में अब तक सामान्य से 28% अधिक बारिश दर्ज की गई.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 14, 2026, 11:44 AM IST

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17 मई के बाद बढ़ेगी झुलसाने वाली गर्मी, अभी 3 दिन बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. मई महीने में अब तक राज्य में सामान्य से 28 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है, जबकि 17 मई से मौसम साफ होने के साथ तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

आज निचले इलाकों में खिल सकती है धूप
मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को प्रदेश के निचले क्षेत्रों में मौसम साफ रहने और अच्छी धूप निकलने के आसार हैं. वहीं मध्यम और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. 15 और 16 मई को राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है.

17 मई के बाद बढ़ेगा तापमान
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 17 मई से प्रदेशभर में मौसम साफ हो जाएगा. इसके बाद लगातार तीन से चार दिन धूप खिलने से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी और लोगों को गर्मी का असर महसूस होने लगेगा. बीते दिनों ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी के बावजूद कई इलाकों में तेज धूप दर्ज की गई, जिससे तापमान पहले ही बढ़ने लगा है.

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राज्य के 8 शहरों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी होने की संभावना है.

कई जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश
मई महीने में हिमाचल के अधिकांश जिलों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. सबसे ज्यादा बारिश ऊना जिले में दर्ज हुई, जहां सामान्य से 179 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई. इसके अलावा सिरमौर में 138 प्रतिशत, शिमला में 119 प्रतिशत, हमीरपुर और कांगड़ा में 118 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है.

मंडी में 92 प्रतिशत, बिलासपुर में 96 प्रतिशत, कुल्लू में 37 प्रतिशत और सोलन में 26 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज हुई है. हालांकि किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा जिले ऐसे रहे, जहां अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है.

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