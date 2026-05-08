हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम! आज बारिश के आसार, 11 मई से तेज बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम का उतार-चढ़ाव लगातार जारी है. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि मैदानी और निचले क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का अनुमान है. राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में सुबह से बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाओं के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है.

मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. इन दो दिनों के दौरान धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी.

11 मई से फिर बदलेगा मौसम

हालांकि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली. मौसम विभाग के अनुसार 11 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा.

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11 से 13 मई के बीच कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 12 और 13 मई को कुछ स्थानों पर तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है.

बारिश से तापमान सामान्य से नीचे

लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश के ज्यादातर शहरों का तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है. सबसे ज्यादा गिरावट नाहन में दर्ज की गई, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री कम होकर 27.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया.

राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम है. सुंदरनगर में तापमान 30 डिग्री और ऊना में 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से क्रमशः 3.9 और 4.3 डिग्री नीचे है.

मई में सामान्य से ज्यादा बारिश

मई महीने में अब तक हिमाचल में सामान्य से 26 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार लाहौल-स्पीति, चंबा और किन्नौर को छोड़कर अधिकांश जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है.

सबसे ज्यादा अतिरिक्त बारिश बिलासपुर में 323 प्रतिशत दर्ज की गई है. इसके अलावा सिरमौर में 317 प्रतिशत, ऊना में 275 प्रतिशत, शिमला में 234 प्रतिशत, सोलन में 201 प्रतिशत, हमीरपुर में 188 प्रतिशत, मंडी में 145 प्रतिशत, कांगड़ा में 135 प्रतिशत और कुल्लू में 17 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है.

किसानों और बागवानों की बढ़ी चिंता

लगातार हो रही बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है. खासकर ओलावृष्टि और तेज बारिश की संभावना फसलों और बागवानी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है. मौसम विभाग ने किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.