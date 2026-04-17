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हिमाचल में फिर बदला मौसम! शिंकुला पास में बर्फबारी, मनाली में बारिश—अगले 48 घंटे भारी!

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते लाहौल-स्पीति में बर्फबारी और मनाली में बारिश शुरू. तापमान में गिरावट, कई इलाकों में अगले 24-48 घंटे तक मौसम खराब रहने का अनुमान.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 17, 2026, 03:32 PM IST

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हिमाचल में फिर बदला मौसम! शिंकुला पास में बर्फबारी, मनाली में बारिश—अगले 48 घंटे भारी!

Himachal Weather/संदीप सिंह: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और इसका मुख्य कारण सक्रिय हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है. इस मौसमी प्रणाली के प्रभाव से प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश ने ठंडक बढ़ा दी है. ताजा हालात जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और पर्यटन नगरी मनाली के आसपास साफ तौर पर देखे जा सकते हैं.

लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित शिंकुला पास में हाल ही में हुई बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है. शिंकुला दर्रा, जो कि एक महत्वपूर्ण और ऊंचाई वाला मार्ग है यातायात के लिए प्रभावित हुआ है, वहां बर्फ गिरने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. स्थानीय लोगों के साथ-साथ इस क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों के लिए भी यह मौसम चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

दूसरी ओर, मनाली और इसके आसपास के निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है. हल्की से मध्यम बारिश के कारण जहां एक ओर तापमान में गिरावट आई है, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों के लिए मौसम सुहावना बन गया है. मनाली, जो कि देश-विदेश के पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है, वहां इस बदले मौसम का असर साफ देखने को मिल रहा है. सड़कों पर हल्की धुंध और ठंडी हवाएं लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर रही हैं. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से आने वाले 24 से 48 घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम इसी तरह बना रह सकता है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है. इसके चलते प्रशासन ने भी सतर्कता बरतने की सलाह दी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सड़कें बर्फ या ब्लैक आइस के कारण फिसलन भरी हो सकती हैं.

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इस बदलते मौसम का असर जनजीवन पर भी पड़ता है. जहां एक ओर किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है, वहीं दूसरी ओर अधिक बर्फबारी से यातायात बाधित होने की आशंका भी बढ़ रही है खासकर दारचा-शिंकुला-पदुम सड़क पर. खासकर लाहौल-स्पीति जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रभावित हो सकता है, जिससे आवश्यक सेवाओं पर असर पड़ सकता है.

कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सर्दी ने दस्तक दे दी है. बर्फ से ढके पहाड़ और बारिश से भीगे शहर इस बात का संकेत हैं कि मौसम अभी और करवट ले सकता है. ऐसे में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की जरूरत है.

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