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हिमाचल मौसम अपडेट: आज से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस, 4 दिन बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के एक्टिव होते ही मौसम ने बदला रुख। 16 से 20 अप्रैल तक बारिश, ओलावृष्टि और तेज तूफान का अलर्ट जारी। जानें किन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट और कैसा रहेगा मौसम।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 16, 2026, 11:40 AM IST

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हिमाचल मौसम अपडेट: आज से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस, 4 दिन बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार से वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 19 अप्रैल तक प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा. अप्रैल के पहले 15 दिनों में ही राज्य में सामान्य से 81% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है और अब आने वाले चार दिनों तक भी राहत के आसार नहीं हैं.

आज भी ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि शुक्रवार (17 अप्रैल) को यह सिस्टम और ज्यादा मजबूत हो जाएगा.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां भारी ओलावृष्टि, तेज आंधी और तूफान की संभावना जताई गई है. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

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वहीं शिमला, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

18-19 अप्रैल तक जारी रहेगा असर
18 और 19 अप्रैल को भी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में येलो अलर्ट रहेगा. इस दौरान ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्का हिमपात और निचले व मध्यम इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 20 अप्रैल से मौसम साफ होने की उम्मीद जताई गई है.

तापमान में उतार-चढ़ाव
हालांकि आने वाले दिनों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है, लेकिन बीते 24 घंटों में तापमान में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. प्रदेश के सात शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है.

प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है. ऊना में सबसे ज्यादा 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ, जबकि भुंतर में सामान्य से 3.6 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ पारा 31 डिग्री तक पहुंच गया.

शिमला-मनाली भी गर्म
पर्यटन स्थलों पर भी गर्मी का असर दिख रहा है. मनाली का तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा होकर 24.2 डिग्री और शिमला का तापमान 2.8 डिग्री बढ़कर 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है.

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