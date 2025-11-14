Advertisement
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, 2026 ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ

2026 Holidays list: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਤਕ ਅਤੇ 19 ਵਿਕਲਪਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 14, 2025, 02:08 PM IST

2026 Holidays list: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ 19 ਵਿਕਲਪਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਂ ਮੁੱਖ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਖਰੀ ਛੁੱਟੀ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਿਉਹਾਰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

25 ਜਨਵਰੀ – ਦੇਵਨਾਰਾਇਣ ਜਯੰਤੀ

15 ਫਰਵਰੀ – ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ

19 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜਯੰਤੀ

9 ਅਗਸਤ – ਵਿਸ਼ਵ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਿਵਸ

11 ਅਕਤੂਬਰ – ਨਵਰਾਤਰੀ ਸਥਾਪਨਾ

8 ਨਵੰਬਰ – ਦੀਵਾਲੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨ:

21 ਮਾਰਚ – ਈਦ ਅਲ-ਫਿਤਰ

11 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜਯੰਤੀ

15 ਅਗਸਤ – ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਿਉਹਾਰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਿਉਹਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਣੇਗਾ।

ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ:

2 ਮਾਰਚ – ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ

21 ਸਤੰਬਰ – ਰਾਮਦੇਵ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਦਸ਼ਮੀ

19 ਅਕਤੂਬਰ – ਦੁਰਗਾਸ਼ਟਮੀ

9 ਨਵੰਬਰ – ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ

ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹਾਲੀਡੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਵੀਕਐਂਡ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਪਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

 

 

