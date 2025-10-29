Advertisement
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰ-ਤਾਰ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

Hoshiarpur rape case News: ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੌ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:43 PM IST

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰ-ਤਾਰ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

Hoshiarpur rape case News: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਹਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੌ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੜਕੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਤਦ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ।

ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਲੜਕਾ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ।

ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

