ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

Hoshiarpur widow assault case: ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹਨ — ਇਸ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਟਿਆ ਸਗੋਂ ਰਾਤ ਭਰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ।

Hoshiarpur widow assault case: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੌਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 48 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ- ਘੜੀਸਿਆ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ।

ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ।। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹਨ — ਇਸ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਟਿਆ ਸਗੋਂ ਰਾਤ ਭਰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਥਾਣਾ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹੀਅਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

 

