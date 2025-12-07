Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3032240
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Hotel Safety Tips: ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ! ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼!

Hotel Safety Tips: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੋ, ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 07, 2025, 12:17 PM IST

Trending Photos

Hotel Safety Tips: ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ! ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼!

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆ- ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਮਾਹਰ ਖੁਦ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੋ, ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

Add Zee News as a Preferred Source

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੇਠਾਂ ਰੋਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਬੋਤਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੋਤਲ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਲਾਕ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੋਤਲ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚੌਕਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਚਾਅ ਹੈ।

TAGS

Hotel Safety Tips

Trending news

IndiGo Mass Cancellations
ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ; ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ
Hotel Safety Tips
Hotel Safety Tips: ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ!
Ludhiana Firing news
ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; ਟੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
मंडी में सुक्खू सरकार की जश्न की तैयारियों के बीच सड़क मरम्मत पर विवाद
undefined
SSP ਪਟਿਆਲਾ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ
Himachal Weather
हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर का असर तेज
Navjot Sidhu
ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਨ Navjot Sidhu? ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਚਾਈ
earthquake
Earthquake: 7.0 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਲੋਕ
Night Club
Club ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ CM
Ranjit Bawa
ਰਨਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- 'ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਆਵੇ…'