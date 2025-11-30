Dr. Subhash Chandra: ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਮੋਗਲ... ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

Trending Photos
Dr. Subhash Chandra: ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ 75ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਮੋਗਲ ਬਣਨ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
'ਮੀਡੀਆ ਮੋਗਲ'
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸੰਗੀਤ ਚੈਨਲ, ਫਿਲਮ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ, ਜ਼ੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਮਿਤ ਉੱਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡਸੈਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ'
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਾਂ ਜ਼ੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ, ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੀ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 1995 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1996 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਬਲ ਚੈਨਲ, ਸੀਤੀ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 1997 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1998 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉੱਦਮ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
"ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ"
ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ, "ਦ ਜ਼ੈੱਡ ਫੈਕਟਰ: ਮਾਈ ਜਰਨੀ ਐਜ਼ ਦ ਰਾਂਗ ਮੈਨ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ" ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਹ ਚੌਵੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਖਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਨ।" ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਵਪਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀ। "ਹਸਨ ਨੇ ਤੇਲ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਲ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਇੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਵਾਂਗ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
"ਗਾਈਡ"
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਚਿੰਤਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ "ਸਚ ਕਹੂੰ" ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਗਰਾਊਂਡਡ ਪਰਉਪਕਾਰੀ"
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਗਈ, ਤਾਂ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ, ਹਰ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ 30 ਨਵੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਰਕਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।