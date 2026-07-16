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ਬਾਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ-ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ

Monsoon Tips: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਪੰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਸਿਰਕਾ, ਤੇਜ ਪੱਤਾ, ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 16, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:09 PM IST
ਬਾਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ-ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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