हिमाचल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित: 83.87% छात्र पास, कांगड़ा की अनमोल बनी टॉपर

HPBOSE 10th Result 2026: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है. इस साल कुल 93,176 छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, जिनमें से 78,150 छात्र सफल घोषित हुए हैं. इस तरह इस बार बोर्ड का कुल परीक्षा परिणाम 83.87 फीसदी दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर माना जा रहा है.

बोर्ड की ओर से जारी परिणाम के साथ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जून में कंपार्टमेंट परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट सूची जारी की जाएगी.

कांगड़ा की अनमोल ने किया टॉप

इस बार AVM Public School की छात्रा अनमोल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. अनमोल ने 700 में से 699 अंक प्राप्त कर प्रदेशभर में टॉप किया है.

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दूसरे स्थान पर तीन छात्रों ने संयुक्त रूप से जगह बनाई है. इनमें अभिनव मेहता (ऊना), पूर्णिमा (बिलासपुर) और रोहिणी धीमान शामिल हैं, जिन्होंने 698 अंक हासिल किए.

तीसरे स्थान पर अश्विका शर्मा (हमीरपुर) और अलीशा ठाकुर (मंडी) ने 697 अंक प्राप्त कर मेरिट सूची में जगह बनाई.

8433 छात्रों को कंपार्टमेंट, 6559 हुए फेल

बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 8433 छात्रों को कंपार्टमेंट घोषित किया गया है, जबकि 6559 छात्र फेल हुए हैं.

बोर्ड ने राहत देते हुए कहा है कि कंपार्टमेंट वाले छात्रों को जून महीने में दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपने अंक सुधार सकेंगे. हालांकि फेल घोषित छात्रों को इस विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा.

परीक्षा प्रणाली में किए गए बदलाव

बोर्ड अध्यक्ष Dr. Rajesh Sharma ने बताया कि इस बार परीक्षा प्रणाली में कई सुधार किए गए थे. प्रश्नपत्रों में MCQ और competency-based questions को शामिल किया गया, जिससे छात्रों की समझ और विश्लेषण क्षमता को बेहतर तरीके से परखा जा सके.

उन्होंने कहा कि इन सुधारों का सकारात्मक असर परीक्षा परिणामों में देखने को मिला है.

2384 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा

इस बार राज्यभर में परीक्षा के लिए कुल 2384 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. पहली बार परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग भी की गई ताकि नकल और अन्य गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सके.

बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि अगले वर्ष परीक्षा केंद्रों में ऑडियो-वीडियो कैमरों के जरिए और अधिक सख्त निगरानी रखी जाएगी.

समय पर जारी हुआ परिणाम

Dr. Rajesh Sharma ने कहा कि बोर्ड ने समय पर परिणाम जारी करने के लिए विशेष प्रयास किए. उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल बोर्ड शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता के मामले में लगातार सुधार कर रहा है और देश के प्रमुख शिक्षा बोर्डों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है.