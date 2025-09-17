ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, 9 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2925699
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, 9 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

Ludhiana Rape News: ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ 9 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 02:47 PM IST

Trending Photos

ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, 9 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

Ludhiana Rape News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 9 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੇ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ 9 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TAGS

Ludhiana NewsRape case newspunjabi news

Trending news

Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, 9 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼
rajesh dharmani
हिमाचल में महिलाओं के लिए 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान शुरू
bjp punjab
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਦਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ- BJP
Ajnala news
1990 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜਨਾਲਾ ਸਕੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹ
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖੇ ਨਾਅਰੇ; ਮਚੀ ਹਾਹਕਾਰ
SDRF Installment Releases
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ; 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ
SGPC News
ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੁਖਦਾਈ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
PM Modi 75th Birthday
PM मोदी के जन्मदिन पर हमीरपुर में कई कार्यक्रम आयोजित, अनुराग ठाकुर ने लिया हिस्सा
Pong Dam News
ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ; ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ
PM Modi 75th Birthday
मोदी के 75वें जन्मदिन पर हिमाचल की सुरक्षा के लिए महायज्ञ, कंगना रनौत ने लिया हिस
;