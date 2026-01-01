Advertisement
ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ Hyundai ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਕ੍ਰੇਟਾ ਅਤੇ ਵੇਨਿਊ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ!

Hyundai cars Price Hike: ਹੁੰਡਈ ਇਕੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ , ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਨੋ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਡਈ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, JSW MG ਮੋਟਰ, Honda, Nissan ਅਤੇ BYD ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 01, 2026, 08:18 PM IST

Hyundai cars Price Hike: ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹੁੰਡਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ (HMIL) ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹੁੰਡਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬੱਕ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਂਤੁ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁੰਡਈ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰ 'ਔਸਤ ਵਾਧਾ' ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਰਤੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਡਲ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 
ਹੁੰਡਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ SUV ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ SUV Creta, ਕੰਪੈਕਟ SUV Venue, ਮਾਈਕ੍ਰੋ-SUV Exter, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਚਬੈਕ Grand i10 Nios ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲਕਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ, ਹੁੰਡਈ ਨੇ 5.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।

ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲਹਿਰ 
ਹੁੰਡਈ ਇਕੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁੰਡਈ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਰੇਨੋ ਇੰਡੀਆ, ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਐਮਜੀ ਮੋਟਰ, ਹੌਂਡਾ, ਨਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੀਵਾਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਥਰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਵਰਗੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਡਈ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇੰਜਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਡਈ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰ

