ICSE, ISC Datesheet 2026 ਹੋਈ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

ICSE, ISC Datesheet 2026 ਹੋਈ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

ICSE, ISC Datesheet 2026: ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਰੀਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (CISCE) ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ICSE (ਕਲਾਸ 10) ਅਤੇ ISC (ਕਲਾਸ 12) ਬੋਰਡ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਰੀਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (CISCE) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2026 ਦੀ ਕਲਾਸ 10 (ICSE) ਅਤੇ ਕਲਾਸ 12 (ISC) ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ — ਕਲਾਸ 12 ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 10 ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.6 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ICSE ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ISC ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ICSE ਲਈ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ISC ਲਈ 50 ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ISC ਕਲਾਸ 12 ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ICSE ਕਲਾਸ 10 ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।

10 datesheet

ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ।

ICSE ਅਤੇ ISC ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ CISCE ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ UID ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ CISCE ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

