IGI एयरपोर्ट आ रहे हैं तो रखें इस बात का ध्यान, टर्मिनल-3 पर जलभराव से 5 फ्लाइट Divert

नई दिल्ली : दिल्ली में आज हुई भारी बारिश (Heavy Rain) के चलते इंदिरा गांधी हवाईअड्डे (IGI Airport) में पानी भर गया. रिकॉर्ड तोड़ बारिश से हवाईअड्डे के अंदर और बाहर पानी भर गया. इतना ही नहीं टर्मिनल-3 पर पानी भरने के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुईं.

विस्तारा, स्पाइसजेट और इंडिगो ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. इसमें दिल्ली में भारी बारिश के कारण जलभराव और ट्रैफिक जाम की आशंका जाहिर की गई. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे थोड़ा ज्यादा वक्त निकालकर घर से एयरपोर्ट के लिए निकलें.

#TravelUpdate Due to waterlogging on account of heavy rains in Delhi, traffic congestion is expected. Customers travelling are advised to allow more time for their journey to the airport. Thank you!

— Vistara (@airvistara) September 11, 2021