IGMC में भोजन महंगा होने पर BJP का हमला, राकेश जम्वाल बोले- अस्पताल सेवा के केंद्र हैं, कमाई के अड्डे नहीं

Mandi News: आईजीएमसी शिमला में मरीजों और तीमारदारों के भोजन के दाम बढ़ाए जाने के फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है. भाजपा विधायक और प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने प्रदेश सरकार और अस्पताल प्रशासन पर निशाना साधते हुए इस फैसले को अमानवीय बताया है.

उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल आम लोगों, गरीब परिवारों और दूरदराज से आने वाले मरीजों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद होते हैं. ऐसे में इलाज के लिए आने वाले लोगों पर भोजन का अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना दुर्भाग्यपूर्ण है.

“पहले हिमकेयर कमजोर किया, अब भोजन भी महंगा”

राकेश जंवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सुविधाओं को महंगा कर रही है. उन्होंने कहा कि पहले हिमकेयर योजना को प्रभावित किया गया, फिर अस्पतालों में टेस्ट और जांचों के शुल्क बढ़ाए गए और अब मरीजों व तीमारदारों के भोजन के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं.

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सेवा से जुड़े क्षेत्रों को भी कमाई का माध्यम बना रही है.

गरीब मरीजों पर बढ़ेगा बोझ

भाजपा नेता ने कहा कि आईजीएमसी जैसे अस्पतालों में बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इलाज के लिए आते हैं. कई लोग गांवों से कर्ज लेकर या जमीन बेचकर इलाज करवाने पहुंचते हैं. ऐसे में भोजन के दाम बढ़ाना गरीब मरीजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करेगा.

सरकार के खर्चों पर भी उठाए सवाल

राकेश जंवाल ने सरकार पर राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों में करोड़ों रुपये खर्च करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सरकार संवेदनशील होती तो जनता पर बोझ डालने के बजाय अनावश्यक खर्चों में कटौती करती.

उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग—कर्मचारी, किसान, व्यापारी, युवा, महिलाएं और मरीज—सरकारी नीतियों से परेशान नजर आ रहा है.

बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग

भाजपा नेता ने मांग की कि आईजीएमसी में भोजन के बढ़ाए गए दाम तुरंत वापस लिए जाएं और गरीब मरीजों को राहत देने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए. उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को मजबूती से उठाती रहेगी.