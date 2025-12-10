Advertisement
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਰਮਾਨ; ਸੱਪ ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਭਜਾਉਣ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਡਿਊਟੀ

Snake Scorpion Duty Teachers: ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

Snake Scorpion Duty Teachers: ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਅਨੋਖਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਡੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?"
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?"
ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪਾਂ, ਬਿੱਛੂਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, "ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ?"

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ, ਕੁੱਤੇ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਆਮ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

