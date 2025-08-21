ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2890677
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ

B Sudarshan Reddy Vice Presidential Candidate: ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਪੀ (ਸਪਾ) ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਸਪਾ ਆਗੂ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ, ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਤਾਬਦੀ ਰਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 02:01 PM IST

Trending Photos

ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ

B Sudarshan Reddy Vice Presidential Candidate:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੈਡੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਜੋ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੈੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਪੀ (ਸਪਾ) ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਸਪਾ ਆਗੂ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ, ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਤਾਬਦੀ ਰਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

160 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪਰਚੀ ਸੌਂਪੀ।

ਜਸਟਿਸ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ" ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TAGS

B Sudarshan Reddyvice presidential candidatepunjabi news

Trending news

B Sudarshan Reddy
ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ
amritsar news
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ
Honey Singh
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਨੇ ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
Himachal Pradesh News
सेब की फसल पर बरसात की मार; बागवानों को नहीं मिल रहे दाम
Mansa news
ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਫੜ੍ਹਿਆ
Nangal News
ਐਲਗਰਾਂ ਪੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਭੇਟ; ਬਰਸਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
sri anandpur sahib
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ; ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ, ਜਨਜੀਵਨ ਠੱਪ
Manisha Bhiwani Cremation
ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ; ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਅਗਨੀ
Delhi Bomb Threat
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
faridkot news
ਕਾਰਗਿਲ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਸ
;