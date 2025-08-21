ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ

B Sudarshan Reddy Vice Presidential Candidate: ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਪੀ (ਸਪਾ) ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਸਪਾ ਆਗੂ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ, ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਤਾਬਦੀ ਰਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
B Sudarshan Reddy Vice Presidential Candidate: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੈਡੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਜੋ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੈੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
160 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪਰਚੀ ਸੌਂਪੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ" ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।