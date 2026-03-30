Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3159246
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:52 PM IST

Trending Photos

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ: ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣੀ Mrs International World Classic 2026

Mrs International 2026: ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 59 ਸਾਲਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ Mrs International World Classic 2026 ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ—ਪ੍ਰਸਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸਵਿਮਸੂਟ ਰਾਊਂਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟਿਊਮ ਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਗਾਊਨ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “Mrs Empowerment” ਦਾ ਖਾਸ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ “Most Exotic National Costume” ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਹੁਨਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਉਮੈਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉਤੇ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ “ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਤਾਜ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਕਤ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਘੱਟ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਅਧਿਆਏ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ: “ਆਇਨਾ, ਆਇਨਾ ਦੀਵਾਰ ਉਤੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਦੀ ਹੈ।” ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ—ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

TAGS

Geetanjali Om PrakashMrs International 2026World Classic winner

