ਭਾਰਤ ਨੂੰ GOLD ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ, SBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

SBI Gold Research: 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੀਤੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $4,000 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਗਲੋਬਲ ਗੋਲਡ ਰਸ਼) ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (ਐਸਜੀਬੀ) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 50% ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 4,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈਆਂ।
ਘਰੇਲੂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਸਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 86% ਆਯਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਹੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਸੋਨਾ ਚਮਕਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੇ 48.6% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 16.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਬੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਬੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹ 93,284 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਦਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਪਤ 802.8 ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 26% ਹੈ। ਚੀਨ 815.4 ਟਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 86% ਆਯਾਤ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਵਧਦਾ ਸੋਨਾ ਭੰਡਾਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 880 ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 15.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੋਲਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟਰੇਡਡ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲਡ ETF ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 2.7 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ 2.6 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਕੀਮਤ 901.36 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ, ਸਟੋਰੇਜ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।