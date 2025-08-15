Independence Day 2025: ਭਾਰਤ 'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ' ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ; ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

Independence Day 2025: ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Independence Day 2025: ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 79ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ' ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਵਾਰਥ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਸਕਦਾ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਾਕਤ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕੱਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ - ਅਸੀਂ 2030 ਲਈ ਜੋ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਹ ਟੀਚਾ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ।
ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।