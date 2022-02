">भारत में बैन हुए 54 चाइनिस ऐपस! सरकार का बड़ा फैसला, जानिए पूरी खबर

चंडीगढ़- भारत सरकार ने 54 चाइनिस स्मार्टफोन ऐप पर बैन लगा दिया है. जिसमें फ्री फायर नाम से पॉपुलर गेम भी शामिल है. कहा जा रहा है की ये ऐप चीनी मूल के हैं.

बड़ी बात ये है कि सरकार के आदेश मिलते ही 54 स्मार्टफोन ऐपस को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है. गूगल ने बयान जारी कर कहा कि ‘IT Act की धारा 69A के तहत पारित अंतरिम आदेश के बाद हमने भारत में गूगल प्ले स्टोर पर इन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है’. एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से ऐप बैन होने की जानकारी दी गई है.

Govt of India to ban 54 Chinese apps that pose a threat to India’s security: Sources

