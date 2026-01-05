Advertisement
Indian Railway: ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ

Indian Railway Rules: ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ, ਯਾਨੀ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ IRCTC ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:38 AM IST

Indian Railway Ticket Booking: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ IRCTC ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ, ਯਾਨੀ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ IRCTC ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ IRCTC ਯੂਜ਼ਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਿਕਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਂਸ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ, 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਇਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਸਿਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਔਫਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਟਿਕਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ IRCTC ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ OTP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ?

IRCTC ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ IRCTC ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ, "ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ" 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ "Aadhaar KYC" ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ OTP ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ IRCTC ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Indian Railway: ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ
