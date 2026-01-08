ਇਫਲੂਐਂਸਰ ਦਾ 7:11 Minutes Viral MMS Video ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ

Influencer Viral MMS Video: ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ: ਇੱਕ 7 ਮਿੰਟ 11 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਮੈਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Influencer Viral MMS Video: 19 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਫੂਲੈਂਸਰ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਜਸਟਿਨ ਡੀ'ਕਰੂਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਜੋ ਸਪਲਿਟਸਵਿਲਾ ਐਕਸ4 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ: ਇੱਕ 7 ਮਿੰਟ 11 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਮੈਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
7 ਮਿੰਟ 11 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਉਮੈਰ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਹੈ?
"ਉਮੈਰ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 7:11 ਮਿੰਟ" ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ 7 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 11 ਸਕਿੰਟ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ 7:11-ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ।
7 ਮਿੰਟ 11-ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ?
ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ: ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਗ
ਉਮੈਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਲੰਬਾਈ, ਕੀਵਰਡ ਅਤੇ ਟੈਗ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ, ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?"
ਅਫ਼ਵਾਹ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੁਮੇਲ
ਉਮੈਰ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।