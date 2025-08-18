Anil Ambani News: ਕੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ SBI ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ? ਹੁਣ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ

Anil Ambani News: ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
Trending Photos
Anil Ambani News: ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ Canara Bank ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। SBI ਅਤੇ Canara Bank ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ U-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ
ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, Canara Bank ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਇਸਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Canara Bank ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ Canara Bank ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Reliance Communication ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। SBI ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। SBI ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ RCom ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2023 ਵਿੱਚ SBI ਬਨਾਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, 2022 ਵਿੱਚ T. Takano ਬਨਾਮ SEBI, 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਭੁਵਾਲਕਾ ਬਨਾਮ IDBI ਬੈਂਕ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਦ ਪਟੇਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, RBI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ RBI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ SBI ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਕਰਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ 5 ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਚੋਣਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
5 ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ
1. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰਵਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
2. ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਮੁਰਾਰੀ ਐਲ. ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਐਲਆਈਸੀ
3. ਮੰਜਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੱਕਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ
4. ਦੀਪਕ ਹਰੀਦੇਵ ਸ਼ੌਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਮੀਡੀਆ
5. ਪ੍ਰੋ. ਜੈਰਾਮਨ ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਣਨੀਤੀ, ਆਈਆਈਐਮ ਬੰਗਲੌਰ।