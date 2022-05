International Day of Families: परिवार से बड़ा कोई धन नहीं...इसके बिना जिंदगी का मायना नहीं...

चंडीगढ़- कहते है न कि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन खुश नसीब होते है, वो लोग जो परिवार कमा लेते हैं. 15 मई को दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस (International day of families) मनाया जाता है.

वैसे, ये बात तो सभी जानते हैं कि परिवार के बिना तो मनुष्य के जीवन की कल्पना ही बेमानी है. परिवार ही होता है, जो हर सुख-दुख में साथ देता है.

इंटरनेट और मोबाइल के इस जमाने में कई बार हम खुद में इतने खो जाते हैं कि परिवार और समाज को भूल जाते है. परिवार के लिए समय नहीं निकालते और समय न देने से रिश्ते अक्सर टूटने लगते हैं.

जीवन की तेज रफ्तार हमें अपने भाई-बहन, माता-पिता, पति-पत्‍नी जैसे हर रिलेशन को पीछे छोड़ने को मजबूत कर देती है.

अमीर हो या गरीब परिवार तो हर किसी के जीवन का एक जरूरी हिस्सा है. परिवार की इसी भूमिका को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है.

विश्व परिवार दिवस कब होता है?

हर साल 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है. परिवार की उपयोगिता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को विश्व स्तर पर मनाने का फैसला लिया था.

क्यों मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस :

अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस का मुख्य उद्देश्य युवाओं को परिवार के प्रति जागरूक करना है ताकि युवा अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को समझें ओर उससे दूर न हों. वैसे इस दिन को One day of Peace and Sharing (एक दिन शांति और साझेदारी के लिए) के नाम से भी जाना जाता है.

कैसे हुई अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस की शुरुआत :

अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस (International day of families 2022) की शुरुआत 1993 में तब हुई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस साल को अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया था. उसके बाद 1996 से हर साल 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है. पहली बार इसकी थीम 'परिवार: गरीबी और बेघरता के पहले पीड़ित' थी.

परिवार दिवस 2022 की थीम

कोरोना काल में परिवार के लोग एक दूसरे के और करीब आए. उन्हें एक दूसरे संग अधिक वक्त बिताने को मिला. साल 2021 में विश्व परिवार दिवस की थीम 'परिवार और नई प्रौद्योगिकियां' थी. वहीं साल 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व परिवार दिवस की थीम 'परिवार और शहरीकरण' रखी है.