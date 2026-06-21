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International Yoga Day 2026: 'ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਮਰ ਲਈ ਯੋਗਾ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ, 1200+ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਮੰਨੀ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

International Yoga Day 2026 Theme: ਇਸ ਸਾਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ "ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਮਰ ਲਈ ਯੋਗਾ।" ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 21, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:18 AM IST
International Yoga Day 2026: 'ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਮਰ ਲਈ ਯੋਗਾ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ, 1200+ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਮੰਨੀ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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