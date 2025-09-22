GST New Rate: ਨਵੀਂਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਆਈਪੀਐਲ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ; ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ

GST New Rate: ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
GST New Rate: ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਈਪੀਐਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। IPL ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 40% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ IPL ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈਪੀਐਲ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਈਪੀਐਲ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ (40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ, ਰੇਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਈਪੀਐਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹500 ਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਟਿਕਟ ₹640 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਇਹ ₹700 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਵਾਧੂ ₹60। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ₹1000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹1400 ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ₹1,280 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਭਾਵ ਵਾਧੂ ₹120। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ₹2000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹2800 ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ₹2,560 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ₹2000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਵਾਧੂ ₹240 ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
₹500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ GST ਨਹੀਂ
ਨਵੀਆਂ GST ਦਰਾਂ ਆਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ₹500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ GST ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ IPL ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ IPL ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 18% GST ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ GST ਸਿਰਫ਼ ₹500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ₹500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
