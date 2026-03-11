Advertisement
ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਿਚਾਲੇ IRCTC ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

IRCTC LPG Advisory News: ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IRCTC) ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 11, 2026, 02:04 PM IST

IRCTC LPG Advisory News: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IRCTC) ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਸਟਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਰਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ’ (RTE) ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਰੀ PAD ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕਟਬੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।

 

