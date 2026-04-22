ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ; ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ

ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ; ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ

IRS officer Daughter Murder: ਅਮਰ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਹਿੱਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 22, 2026, 03:16 PM IST

IRS officer Daughter Murder: ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਮਰ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਹਿੱਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ 22 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਤਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਹੁਲ ਮੀਣਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Trending news

IRS officer Daughter Murder
ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ; ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ
Fatehgarh Sahib News
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ
Mohali Land Dispute
ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ​ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ
Lambi Murder
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
Himachal Municipal Corporation Elections
हिमाचल नगर निगम चुनाव: सुक्खू सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान, 31 मई पर टिकी नजरें
Mandi Gobindgarh University Clash
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ
Punjab Government BBMB Case
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ
Himachal Weather
हिमाचल में बढ़ेगी गर्मी या मिलेगी राहत? 72 घंटे चढ़ेगा पारा, 25 से बारिश का अलर्ट
GGS Medical Hospital Faridkot
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੀਜੀਐਸ ਮੈਡਕੀਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣੀ
Punjab Sisters Germany Election
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰੇਨ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਸਿਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ