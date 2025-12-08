Advertisement
Afeem: ਕੀ ਅਫੀਮ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਕੀ ਅਫੀਮ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘਾਤਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 08, 2025, 02:47 PM IST

Afeem Benefits and Risks: ਅਫੀਮ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਮ ਨੂੰ "ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਅਫੀਮ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਯੋਗ
ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ)
ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸੈਡੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਅਫੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ
ਅਫੀਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ:
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ - ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ - ਉੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ - ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ - ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ - ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੁੱਟਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ।
ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ - ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ
ਭਾਵੇਂ ਅਫੀਮ ਦੇ ਸੀਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ZeePHH ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)

