जयराम ठाकुर का मुख्यमंत्री सुक्खू पर हमला, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का लगाया आरोप

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष Jai Ram Thakur ने मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है. मंडी में मीडिया से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पंचायत और नगर निगम चुनावों की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय घोषणाएं करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं और आदर्श चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है.

उन्होंने आरोप लगाया कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने मंडी क्षेत्र के लिए 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की अनुदान राशि देने की घोषणाएं कीं, जो सीधे तौर पर चुनावी माहौल को प्रभावित करने का प्रयास है.

विकास कार्य रोकने का लगाया आरोप

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर मंडी के विकास कार्यों को धीमा करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को वर्तमान सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला.

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उन्होंने विशेष रूप से शिव धाम परियोजना, Sardar Patel University और मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश और मंडी के विकास को गति देना था, लेकिन वर्तमान सरकार की कार्यशैली के कारण इनकी रफ्तार प्रभावित हुई है.

चुनाव आयोग में शिकायत करेगी भाजपा

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा इस मामले को गंभीरता से ले रही है और मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सरकारी घोषणाएं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के अनुरूप नहीं मानी जा सकतीं.

जयराम ठाकुर ने दावा किया कि मंडी की जनता विकास और जनहित की राजनीति के साथ खड़ी है और आने वाले नगर निगम चुनावों में इसका जवाब देगी. उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार प्रदेश को कुछ दे नहीं सकती, तो जनता से छीने जाने का अधिकार भी उसे नहीं है.