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जयराम ठाकुर के 'पाकिस्तान' वाले बयान पर विनोद जिंटा का तीखा पलटवार, केस दर्ज करने की मांग

Vinod Jinta: हिमाचल प्रदेश की तुलना पाकिस्तान से करने वाले बयान पर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस नेता विनोद जिंटा ने जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोलते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 09, 2026, 06:24 PM IST

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जयराम ठाकुर के 'पाकिस्तान' वाले बयान पर विनोद जिंटा का तीखा पलटवार, केस दर्ज करने की मांग

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की तुलना पाकिस्तान से किए जाने वाले बयान को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस महासचिव विनोद जिंटा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अनुचित और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है. साथ ही उन्होंने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई है.

‘देवभूमि की छवि को नुकसान’
विनोद जिंटा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पाकिस्तान से जोड़कर देखना न केवल गलत है, बल्कि इससे राज्य की छवि को भी नुकसान पहुंचता है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रदेश में किसी प्रकार की आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, जो इस तरह की तुलना की जा रही है.

बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप
कांग्रेस नेता ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति के लिए केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा कि कई केंद्रीय योजनाओं और फंडिंग में कटौती से प्रदेश पर आर्थिक दबाव बढ़ा है.

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‘लोकतंत्र विरोधी राजनीति’ का आरोप
विनोद जिंटा ने भाजपा पर लोकतंत्र विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिशें लगातार की जाती रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है, जबकि कांग्रेस सरकार एकजुट होकर काम कर रही है.

पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज
पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. प्रदेश और जिला स्तर पर नियुक्तियों के बाद जल्द ही ब्लॉक स्तर पर भी कार्यकारिणी सक्रिय होगी. उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनावों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी.

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