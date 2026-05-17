पुराने वीडियो को ताजा हादसा बताकर अफवाह फैलाने का आरोप, जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा

Jai Ram Thakur: जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री सुक्खू पर सुंदरनगर हादसे का पुराना वीडियो ताजा बताकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया. स्थानीय निकाय चुनाव से पहले हिमाचल की राजनीति गरमा गई है.
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Mandi News: हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय और नगर निगम चुनावों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष Jai Ram Thakur ने मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुंदरनगर हादसे का पुराना वीडियो ताजा घटना बताकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है.
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए मुख्यमंत्री और उनकी “मित्र मंडली” निम्न स्तर की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों की भावनाओं का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है.
भाजपा ने सरकार पर लगाए भ्रामक प्रचार के आरोप
भाजपा नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश सरकार से करोड़ों रुपये का भुगतान लेने वाली कुछ एजेंसियां और कांग्रेस से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं. उनका कहना है कि झूठ और अफवाहों के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है.
भाजपा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए प्रचार और भ्रम की राजनीति कर रही है.
चुनावी माहौल में बढ़ी सियासी गर्मी
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी. उनके इस बयान के बाद हिमाचल की राजनीति में एक बार फिर सियासी माहौल गरमा गया है.
प्रदेश में नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगातार तेज होते जा रहे हैं.