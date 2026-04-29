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जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, HRTC पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठाए सवाल

Jai Ram Thakur: पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर HRTC पेंशन में देरी, मेडिकल बिल लंबित और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर बड़ा हमला बोला। जानें क्या लगाए गंभीर आरोप.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 29, 2026, 01:09 PM IST

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जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, HRTC पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठाए सवाल

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य की हिमाचल सड़क परिवहन निगम पेंशन व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम लोगों और पेंशनरों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि अप्रैल माह खत्म होने वाला है, लेकिन HRTC के पेंशनरों को अब तक उनकी पेंशन नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि पेंशनर्स ने कई बार सरकार और संबंधित मंत्रियों से संपर्क किया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला. उनका कहना है कि हर महीने 15 तारीख तक पेंशन देने का नियम है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा.

उन्होंने कहा कि पेंशन में देरी से हजारों परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासतौर पर शादी-ब्याह के सीजन में पेंशन पर निर्भर परिवारों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

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मेडिकल बिलों का भुगतान भी लंबित
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि HRTC पेंशनरों के मेडिकल बिलों का भुगतान भी पिछले तीन साल से अटका हुआ है. इससे कई बुजुर्गों को इलाज के लिए उधार लेना पड़ रहा है या मजबूरी में इलाज टालना पड़ रहा है.

स्वास्थ्य सेवाओं के फैसलों पर भी उठाए सवाल
जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग के फैसलों पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि कमला नेहरू अस्पताल से गायनी विभाग को इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला बिना पर्याप्त तैयारी और मांग के लिया गया.

उनका कहना है कि इस बदलाव से रोजाना सैकड़ों महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है और मरीजों को दोनों अस्पतालों के बीच भटकना पड़ रहा है.

ऑपरेशन के बाद महिला को हुई परेशानी
उन्होंने हाल ही की एक घटना का हवाला देते हुए कहा कि ऑपरेशन के बाद एक महिला मरीज को शिफ्ट करने के दौरान उसके टांके खुल गए, जिससे गंभीर स्थिति पैदा हो सकती थी. उनका आरोप है कि नए स्थान पर अभी तक पर्याप्त सुविधाएं और स्पेशल वार्ड तैयार नहीं किए गए हैं.

रोबोटिक सर्जरी पर भी उठाए सवाल
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि गायनी विभाग को शिफ्ट करने के पीछे रोबोटिक सर्जरी मशीन के उपयोग को सही साबित करने की कोशिश है. उन्होंने दावा किया कि 11 मार्च से अब तक एक भी रोबोटिक सर्जरी नहीं हुई है, जबकि पहले मुफ्त में होने वाली सर्जरी के लिए अब 30 हजार रुपये तक शुल्क लिया जा रहा है.

इसके अलावा महिलाओं की बड़ी सर्जरी पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने और अस्पतालों में सामान्य दवाइयों की कमी का भी मुद्दा उठाया गया. उन्होंने कहा कि मरीजों को छोटी जांचों के लिए भी निजी लैब्स का सहारा लेना पड़ रहा है.

अंत में जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि सरकार के ऐसे फैसलों से आम जनता, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है.

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