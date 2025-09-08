ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਭੱਜਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਸਾਗਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ

Jalandhar News: ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਟੇਰੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਕੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਗਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਡੀ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Jalandhar News: ਭਾਰਗਵ ਕੈਂਪ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਗਰ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਗਰ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸਾਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸਦੀ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੌਰਾਨੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਭੱਜਿਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।